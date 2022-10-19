İlbank’ın orta oyuncusu Melda Güler: Genç ve dinamik bir takımız 

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“Genç ve dinamik bir takımız”

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)- İlbank’ın orta oyuncusu Melda Güler, “Sultanlar Ligi gibi birbirinden iyi takımların olduğu bu zor ligde hedefimiz sezonu başarılı bir şekilde bitirmek” dedi. Misli.com Sultanlar Ligi’nin yeni takımı İlbank’ın orta oyuncusu Melda Güler, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezona hazır olduklarını söyleyen Güler, “Bu sezon çok genç, dinamik ve istekli bir takımız. Sezonu ilk açtığımız günden beri yoğun bir tempoda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Sultanlar Ligi gibi birbirinden iyi takımların olduğu bu zor ligde hedefimiz başarılı bir şekilde ligde kalabilmek” şeklinde konuştu.

“KADIN VOLEYBOLUNDA BAŞARILI BİR ÜLKEYİZ”

Kadın voleybolunun başarısına ve gittikçe artan taraftar desteğin de değinen 22 yaşındaki sporcu, “Ülkemizde kadın voleybolu çok başarılı bir yerde, emeklerinin karşılıklarını aldığını ve her gün daha iyiye imza atacaklarını düşünüyorum. Onun yanında ise ülkemiz güzel bir voleybol izleyicisi, bu beni çok mutlu ediyor, voleybol da diğer sporlar gibi değer verilmesi gereken ve izlemesi de çok keyifli olan bir spor dalı. Özellikle Ankara bunun için çok iyi bir örnek şehir. Her geçen gün milli maçlarda veya lig maçlarında voleybol severler artıyor” ifadelerini kullandı

“LİGDE KOLAY TAKIM YOK”

Sezonun ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak İlkbank’ın genç oyuncusu Güler, “Ligde kolay takım yok. Maçlarımızın başlamasına çok az kaldı. Takımım ve antrenörlerimiz bu sezona güzel hazırlandık ve sahaya her maçta bir öncekinden daha iyi bir oyun sergilemek için en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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(FOTOĞRAFLI)