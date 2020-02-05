Hayatımızın içinde, sağlık problemlerimizde katmer katmer katılım paylarıyla, paylandığımızı kaçımız biliyoruz? Neden böyle kesintilere bizler maruz kalıyoruz? Zaten göstermelik pembe enflasyonla verilen zamlar gün gün erirken fazladan bu kesintilerle cebimizdeki para biraz daha eksiliyor.

Biz çalışanlar olarak; ödediğimiz primlerle, peşin vergilerimizle sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bunu yerine getirirken, yaşadığımız sağlık problemlerin tedavisinde alınması gereken ilaçları eczaneden alırken, karşımıza çeşitli kalemlerde katılım payı adı altında alınan paralar çıkmaktadır.

Geçen gün doktor, torunuma bir ateş düşürücü ilaç yazmış. İlacın eczane satış fiyatı 10 TL iken, ödediğim miktar 16,35TL oldu. Şimdi içinizden “ Olur mu hiç öyle şey, bir yanlışlık vardır.” diyebilirsiniz. Ama oldu. Dokümanını alınca anladım ki; kalem kalem bizden misliyle alınıyor. Bu ücretleri milyonlarca faturadan alındığını düşünün, o zaman biriken paraların ne kadar çok olduğunu fark edeceksiniz.

MUAYENE KATILIM PAYI: 7,00TL + REÇETE KATILIM PAYI:3,00TL+ İLAÇ KATILIM PAYI:0,92TL+ ÖDENMESİ GEREKEN İLAÇ FİYAT FARKI:5,43TL VE BUNLARIN TOPLAMI: 16,35TL OLDU. KATILIM PAYLARI OLMASAYDI;10,92TL DAHA AZ ÖDEMEM GEREKECEKTİ.

İlacın kendisi 10 (on) TL iken, indirimi ve bindirimi ile bir ilaca ödenen 16 TL olunca, insanın aklına şu sorular geliyor; “Burada benim avantajım nerede? Kim kaybediyor?” Yanıtı açık bu soruların, “Tabii ki bizler…” bir de ailede herkesin (eşi ve çocuklarının da) hastalandığını düşünün. Her birinden alınan payları üst üste ekleyin. Hadi muayene oldu, ilaçları eczaneden almadı diyelim. Bir daha ki eczaneye gittiğinde kurtulabilecek mi? Hayır, eskisini de ekleyerek, daha fazla ödemekten kurtulamayacaktır, ne yazık ki…

SAĞLIKTA, TEMEL MUAYENELER SONRASINDA ALINAN; KATKI PAYI+REÇETE KATILIM PAYI+İLAÇ KATILIM PAYI GİBİ KESİNTİLER KALDIRILMALIDIR.

Vatandaş göstermelik enflasyonla mücadele edip ezilirken, bir de sağlık problemlerinde tedavisi için fazladan ödeme yapıp ezilmesin. O üç kuruşu da cebinde kalsın. Zaten her şeyin vergisini veriyoruz, BİR DE PARÇA PARÇA PAYLARLA BİZLERİ PAYLARA AYIRMAYINIZ!

Bu ülkede asgari ücretle yaşamaya çalışan insanların hastalıkları halinde ailesinin her birinin ilaç aldığını ya da almaya çalıştığını bir düşünün. Reçetede yazılan bu ilaçları katılım paylarıyla birlikte kabaran parayı bulamayıp, eczanelerden alamadığında, geri dönüşü olmayan sağlık sonuçları yaşanırsa, bunun sorumlusu kim olacak? Vicdanen rahat uyuyabilecek mi sorumlu olanlar?

Emeklilerin aldıkları aylıklar belli sınırdadır. Onların bunca yıl hizmetinden sonra bir de eline geçen üç kuruşu da bir şekilde elinden alınmasın… Onlar zaten elindeki parayla ay sonunu nasıl getireceğiz derdinde, hiç olmazsa hastalandığında, tedavisinde elindeki para fazladan gitmesin. Onlarca yıl bu vatana hizmet edenler, hiç olmazsa kalan günlerinde biraz olsun nefes alsınlar, sağlıkla…

Herkesin sağlıklı yaşama hakkını, ek yüklerle, ekonomik külfetlerle elinden alınmasın.

Birazcık da olsa sağlıklı nefes alalım; para da, huzurda, işte ve aşkta… Her şey, sağlıklı yaşayabilmek için… Biraz daha, biraz daha biraz daha…