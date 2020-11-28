İlaç kullanım onayları artık elektronik ortamda

SGK medula eczane sisteminde 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yaparak, kişi bazında Sağlık Bakanlığı’ndan alınan izin belgelerine eczacıların erişmesine imkan tanıdı.

SGK; özellikle kanser ve genetik hastalıklarda sıklıkla kullanılan ilaçlar için gereken Sağlık Bakanlığı onay belgelerine eczacıların medula sisteminden online olarak ulaşabilmesini imkân sağlayarak hastaları bu belgeleri saklama ve ibraz etme külfetinden kurtardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, vatandaşa kolaylık sağlayan bu uygulama için SGK’ya teşekkür ederek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Türkiye’de ruhsatlı ilaçların özel kullanımlarına izin verilen uygulama için kâğıt belgeye gerek kalmadı. Hastalar için hem zaman kaybına neden olan hem de pandemi döneminde teması artıran kâğıt belge takibi ortadan kalktı. Hekimlerin online başvurduğu sistemden eczacılarımızın belge onaylarına erişerek işlem süresi ve kontrolleri de kolaylaşacak.

TEİS olarak vatandaşın ve eczacıların zaman kaybı yaşamaması, kâğıt israfını önleyerek temasın azaltılması adına bu ve benzeri manuel işlemlerin online ortama taşınması yönünde yapılan çalışmaları destekliyor ve kâğıt reçete dahil tüm manuel işlemlerin bir an evvel online sisteme geçmesini istiyoruz.”