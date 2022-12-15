İlaç euro kuru 10,76 TL oldu

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13 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç avro kuru yüzde 36,77 artarak 10.76 TL oldu. Geçerlilik tarihi 15 Aralık 2022.

Bakanlar Kurulu Kararı ile “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru 10,76 TL olarak güncellenmiştir.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun 7,86 TL’den 10,76 TL’ye çıkarıldığını söyleyerek konuyla ilgili şunları kaydetti:

“İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 36,77 ’lik artışla 7,86 TL’den 10,76 TL’ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre, Euro bugün itibariyle 19 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.”

İlaç Euro kurunun normal kura bir türlü yetişemediğini söyleyen Saydan şöyle devam etti:

“Eczacılar olarak ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması önemlidir. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Bu güncelleme ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını düşünüyoruz. Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

İlaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir.”