İSTANBUL Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, çeşitli eğitim araştırma hastaneleri ve üniversiteler ile ruh sağlığı alanından sivil toplum kuruluşları el ele verdi.

Koronavirüs salgınının toplumda yaratabileceği kaygı ve travmalar ile evde izolasyon dönemi nedeniyle psikiyatrik tedavileri aksayan hastalar için “Koronavirüs Online Destek Ruhsal Destek Programı (KORDEP), hizmete girdi. Bir haftada 500 çağrının geldiği programda riskli gruplara online terapi de yapılıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İstanbul Valiliği’nin de desteğiyle koronavirüs pandemi sürecinde oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için ruhsal destek programı geliştirildi. Çeşitli üniversitelerin psikiyatri ve travma birimleri, eğitim araştırma hastaneleri ile ruhsal sağlık konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin güçlerini birleştirerek oluşturduğu 0850 305 0034 numaralı destek hattına hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ulaşabilen vatandaşlar, salgının yaratabileceği kaygı ve travmalarda yalnız olmadıklarını hissediyor. Proje yürütücülerinden İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz, pandemi ile birlikte toplumun ruhsal destek ihtiyacı duyabileceğini da göz önünde bulundurarak bu projeye ihtiyaç duydu. Kamu ve üniversite hastaneleri ile meslek derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturuldu. İstanbul Valiliği’nin Pandemi Kurulu’ndan alınan izinle de online destek hattımız kuruldu. Yaklaşık 10 gün önce de hatlarımızdan çağrılarımızı almaya başladık” dedi.