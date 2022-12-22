İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Okullaşma oranını yüzde 100’e yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor

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Gökçe KARAKÖSE-Mehmet CANBULAT/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından birinin okul öncesi eğitimi güçlendirmek olduğunu belirterek, “Toplumdaki imkan eşitliklerini sağlamanın yolu da öncelikle eğitimden geçiyor. Okullaşma oranı ülke genelinde, özellikle 5 yaş aralığında yüzde 100’e çıktı. Çok büyük gelişme oldu. Biz de İstanbul’da bu imkanı yüzde 100’e yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında güncellenen eğitim çalışmalarını değerlendirmek için, Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu’nda yapılan toplantıda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Yazıcı, sınıfları gezerek çocuklarla bir araya geldi. Ayrıca, Aile Okulu Projesi kapsamında derslere katılan velilerle de sohbet etti.

İMKAN EŞİTLİKLERİNİ SAĞLAMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Okul öncesiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye genelinde yürüttüğü çok önemli stratejik çalışmalar var. Hep beraber biliyoruz ki eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından biri okul öncesi eğitimi güçlendirmek. Toplumdaki imkan eşitliklerini sağlamanın yolu da öncelikle eğitimden geçiyor. Güçlendirme çalışmaları çok yönlü olarak ele alındı. Fiziksel kapasite artışında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sayın Bakanımızın öncülüğünde Türkiye genelinde 3 bin anaokulu yapılması üzerinde çok yönlü çalışma başlatılmıştı. Bunlardan bini de İstanbul’da. İstanbulumuz’da bin tane anaokulunun yapılmasına ilişkin çok yönlü çalışmalar devam etti. Arsası bulunan bütün alanlarla ilgili olarak, okul öncesi yatırımlar gerçekleşti. Bağımsız okullar da yeniden yapılandırıldı. Tam gün eğitim, çocuklarımızın anaokullarında çok daha etkin zaman geçirmelerini sağlayacak temel düzenleme de gerçekleşmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, öğretmen atamalarıyla da çok güçlü bir döneme başlanıldığını vurguladı.

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OKUL ÖNCESİNDE OKULLAŞMA ORANI MUKAYESE DİLEMEYECEK ŞEKİLDE ARTTI

Okullaşma oranlarından da bahseden Yazıcı, “Okul öncesindeki okullaşma oranlarımız geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek şekilde arttı. Neredeyse 5 yaşta yüzde 100’e çok yakınız. Okul öncesindeki artışın, öğrencilerimizin eğitim kademelerindeki gelişimi için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Köy yaşam merkezleri bünyesinde de yeni ana sınıfları açıldı. Okullaşma oranlarımız şu anda yüzde 90 civarında ama, yüzde 100’e çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni devreye girecek okullarımız ve özellikle temel faktör okul değil. Okullaşma noktasında bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Her çocuğumuzun okul dediğimiz bu ortamdan yararlanmasını sağlamamız lazım. Bunun temin edilmesi için hepimize çok iş düşüyor. Ülke genelinde özellikle 5 yaş aralığında yüzde 100’e doğru, çok büyük gelişme oldu. Biz de İstanbul’da bu imkanı yüzde 100’e yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her çocuğumuz okulda olsun istiyoruz” dedi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BÜTÜN EĞİTİM KADEMELERİNDE POZİTİF ETKİ OLUŞTURUYOR

Yazıcı, “Öğrencilerimize 3-5 yaş aralığında en temel katkı olan kişilik gelişimi, dayanışma, iş birliği içinde olabilme duygularını da çok yönlü geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesindeki stratejik çalışmalarının, önümüzdeki yıllar içerisinde büyük bir fark oluşturacağı kanaatindeyim. Öğrencilerin okul öncesindeki eğitimleri bütün eğitim kademelerinde pozitif etki oluşturuyor. Velilerimizden beklentimiz her çocuğumuzun okulda olması. Çocuklarımızın bu çevrede yetiştirilmesine katkı sağlayabilirsek, bence güzel ülkemizin geleceği çok daha açık olacak. Aileyle başlayan eğitimimiz okulla bütünleştiğinde, hep birlikte ortak değerlerimiz üzerinde çalışıldıkça, hem ailelerimiz güçlenecek hem de okullarımız ve toplumumuz yarına çok daha güzel bir gelecek götürecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)