Koronavirüs salgını sonrası online ders sistemi ile eğitimlere devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi online derslerin yanı sıra başlattığı “Sanal Banko” uygulamasıyla da öğrencilerinin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıdığını duyurdu.

Online dersler ile uzaktan eğitime devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), öğrencilerinin tüm ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeyi amaçlayan ‘Sanal Banko’ uygulamasını da hizmete açtı. İKÜ, ‘Sanal Banko’ uygulamasıyla öğrencilerinin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıdı.Sanal Banko kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başta olmak üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), Kütüphane, Revir (sağlık hizmetleri) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri de sanal ofislerini hizmete açtı. Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı’nın desteği ile Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İKÜ Sanal Banko; pandemi nedeniyle eğitim sürecine uzaktan devam eden öğrencilerin ihtiyaç duydukları başlıklarda somut çözümler üretmek üzere çalışıyor.



TÜM IHTIYAÇLARA “SANAL BANKO” ILE CEVAP VERILIYOR



Bu kapsamda öğrenciler İKÜ CATS ekranları üzerinden, “online kariyer danışmanlığı hizmeti”, “kişisel ve mesleki gelişim eğitim/atölye programları takibi”, “öğrenci belgesi talebi”, “transkript talebi”, “COVID-19 danışma”, “tıbbi danışma”, “sanal muayene” (hastaneye gidemeyenler için online danışmanlık), “uzman psikologlardan kişiye özel psikolojik danışmanlık desteği”, kütüphanenin elektronik kaynaklarına kampüs dışı erişim”, “diğer kütüphanelerden makale sağlama”, “mali konularla ilgili destek”, “çalışan öğrenciler için bilgi ve süreç desteği” gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Bunun dışında şu anda yurtdışında bulunan ve süreçlerle ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti yine Sanal Banko sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.