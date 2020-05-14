Anlaşılan ekonomide sıkışan iktidar satacak yeni mal arayışına girdi ve gözünü İş Bankası’na dikti.

Sata sava ayakta kalmaya çalışan bu iktidar bana hep Memed amcanın hikâyesini hatırlatır. Günlerden bir gün Memed amca sırtında bir halı yolda yürürken epeydir görmediği eski bir ahbabı ile karşılaşmış. İlk hoşbeşten sonra adamcağız Memed amcaya “hayırdır Memed ne o sırtındaki halı” diye sormuş. Memed amca “yeni bir işe girdim, mobilyacılığa başladım” diye cevaplamış. Adam “oh oh ne ala, peki nasıl gidiyor işler” diye sorunca. Memed amca “şimdilik iyi gidiyor, lakin evdeki halı mobilya bitince ne yapacağım diye kara kara düşünmüyor değilim” diyerek cevaplamış.

AKP iktidarının hâl-i pür-melâl´ide tam bu fıkradaki gibi sat sav ye, borç al ye, elbette böyle bir düzenin sürdürülebilirliği bulunmamaktadır.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruda, AKP’nin iktidarı döneminde gerçekleştirdiği özelleştirmelerin listesini istemişti. CİMER şu bilgiyi verdi:

“2002-2019 döneminde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 11 liman, 98 elektrik santrali, 50 tesis ve işletme, 11 otel, 3 bin 917 taşınmaz ve araç muayene hizmetleri ile maden ruhsatları, makine-teçhizat, demirbaşlar, isim hakları, hizmet araçları ve markalar, varlık satışı, işletme ya da imtiyaz hakkı devri yoluyla özelleştirilmiştir.”

Bu işletmeler arasında neler yok ki? Şeker fabrikaları, Sakarya Traktör Sanayi, Ereğli Demir ve Çelik, Eti Alüminyum, Eti Bakır, Eti Elektrometalurji, Eti Gümüş, Eti Krom, Gübre Fabrikaları, PETKİM, HAVELSAN, THY, TELEKOM, TÜPRAŞ. SEKA SÜMERBANK Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Adıyaman İşletmesi, Malatya İşletmesi, TÜMOSAN İşletmesi, Bakırköy Konfeksiyon San. İşl., Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi, Diyarbakır İşletmesi, Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi, Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi.

Mersin Limanı, İskenderun Limanı, Samsun Limanı, Bandırma Limanı, Derince Limanı, Salıpazarı Limanı (Galataport), Tekirdağ Limanı, Çeşme Limanı, Kuşadası Limanı, Dikili Limanı, Trabzon Limanı.

Seyitömer Linyitleri İşletmesi, Güney Ege Linyitleri İşletmesi, Murgul Bakır İşletmesi, Samsun Bakır İşletmesi, Yeniköy Linyitleri İşletmesi, Bursa Linyitleri İşletmesi,

Satılan fabrikalar, limanlar, havaalanları, say say bitmiyor. AKP iktidarı bütün bu üretim tesislerini sattı savdı, derlediği parayı asfalta ve betona gömüp yandaş müteahhitleri kalkındırdı.

Bu arada söylemeden geçemeyeceğim demokratik bir hukuk devletinde sadece Telekom özelleştirmesinde yaşanan skandal bile bir ülkede bu işe imza atan bürokrat ve iktidar mensuplarını yargı önüne çıkarmaya yeterde artar bile.

Basına da yansıyan son bilgilere göre şimdi de AKP Genel Başkanı Erdoğan Türkiye İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devri için başlatılan çalışma konusunda bir an önce sonlandırılması talimatını verdi.

Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında baroların seçim düzenlemesinin yanı sıra CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin devri konusu da gündeme gelmiş ve Erdoğan, “Mevzuat belli, CHP’nin süreci nasıl yönettiği belli, fazla geciktirmeyin, çalışmayı bir an önce bitirin” demiş.

Anlaşılan İş Bankası hisselerini de ele geçirip Vakıf Bank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası örneklerinde olduğu gibi varlık fonuna devredip sonrada teminata koyup kredi kullanmak derdindeler.

Becerebilirler mi, göreceğiz hukukun olmadığı ortamlarda böyle öngörülerde bulunmak zordur, 12 Eylül diktası döneminde de bu hisselere el konmuştu hukuk iklimi normale dönünce bu işlem iptal edildi.

Yaşanan bu ekonomik ve biyolojik kriz ortamında tartışma yaratacak, piyasalarda güveni aşındıracak böyle iş ve işlemlerde bulunmak bence hiç mantıklı değil ama iktidarın gözünü hırs bürümüş, kontrol edemediği hiçbir şey kalmasın diye uğraşıyorlar laf dinler, akıl alır ve sağduyulu davranırlar mı bilmiyorum.