Seçime bir ay kala genel siyasi tabloya baktığımda gördüğüm şu:

Ak Partililer hiç de rahat değil.

İşsizlik ve enflasyonun oylarını düşürmesinden endişe ediyorlar.

HDP’nin özellikle büyük illerde CHP-İYİ Parti adaylarını destekleyecek olması da rahatsız ediyor Ak Partilileri.

Bu nedenle seçime kadar tüm parti sözcülerinin, “CHP, terör örgünü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapıyor” görüşünü yüksek tonda seslendirecekleri anlaşılıyor.

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Muhalefete gelince:



Oylarını artırmaları, bazı önemli yerlerde sürpriz başarılara imza atmaları mümkün ama içinde bulundukları dağınıklık ve şaşkınlık bunu engelleyecek gibi.



Mersin adayını Seçim Kurulu’na zamanında bildiremediler.



Bodrum’da gösterilen aday da sicil kaydı nedeniyle Seçim Kurulu tarafından reddedildi.



CHP’nin İstanbul’da iddialı olduğu ilçelerden biri Şişli’de belediye işçilerinin eylemi önlenemedi, çöp dağları yükselmeye başladı.



Aday gösterilmeyen kişilerin CHP genel merkezi ve il örgütleri önündeki gösterileri de partinin seçmenlerini üzüyor, tepki göstermelerine neden oluyor.



Yani akıl almaz bir şaşkınlık, ne yapacağını bilmezlik, koltuk için kavga görüntüsü var bu cephede de.

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Sonuç olarak, önümüzdeki seçimde Ak Parti biraz tanzim satış, biraz muhalefetteki dağınıklık, biraz da CHP-HDP işbirliğinin seçmende yaratacağı tepkiye bel bağlamış durumda. CHP ise HDP’nin gizli desteğine, işsizliğe ve enflasyona güveniyor.