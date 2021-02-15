İkranur’un soruşturmasında amca ve hala adliyede (4)

AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ile halası A.T.’nin tutuklandığı soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur’un yaramazlık yaptığını iddia ederek, “Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur’un cansız bedenini taşıyıp dereye attık” dedi.

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