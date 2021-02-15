İkranur’un soruşturmasında amca ve hala adliyede (2)

AMCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) ile halası Ayşe Tirsi’nin savcılık sorguları tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi, ‘Kasten öldürme’, ablası Ayşe Tirsi ise ‘Delilleri karartma suçuna yardım’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

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