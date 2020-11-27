İklime duyarlı gaz türbinleri; yeşil hidrojen ile çalışacak

İSTANBUL, (DHA)- Siemens Energy, Stadtwerke Leipzig’in bölgesel ısıtma santralini iki modern teknoloji gaz türbini ile güçlendireceğini duyurdu. Hayata geçirilecek yeni gaz santralinin şehir için yüzde 100 yeşil hidrojen kaynaklı elektrik ve bölgesel ısı üreteceği bildirildi.

Petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Stadtwerke Leipzig’in Almanya’da Leipzig Süd bölgesinde bulunan ısıtma santrali için Siemens Energy, iki modern gaz türbini paketi tedarik edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan yeni santral, elektrik kaynağının karbondan arındırılmasına iki şekilde katkıda bulunacak. İlk olarak Stadtwerke Leipzig’i Lippendorf linyitle çalışan elektrik santralinin bölgesel ısısından bağımsız hale getirmesi planlanan proje yatırımı, aynı zamanda operasyonlara başladıktan birkaç yıl sonra yüzde 30 ila 50 oranında yeşil hidrojen ile çalışacak. Uzun vadede Siemens Energy’nin her biri yüzde 41 maksimum verimliliğe sahip iki SGT-800 gaz türbininin elektroliz yardımıyla rüzgâr veya güneş enerjisinden ürettiği yüzde 100 yeşil hidrojen ile çalıştırılması planlanan tesis; karbondioksit salınımı gerçekleştirmeyerek iklimi de koruyacak” denildi.

YAKIT VERİMLİLİĞİNİN YÜZDE 93 OLMASI PLANLANIYOR

Açıklamanın devamında, “Yaklaşık 125 megavat (MW) elektrik kapasitesi ve 163 MW termal kapasiteye sahip, maksimum yakıt verimliliğinin yüzde 93 olması planlanan santral; Siemens Energy’nin kurulumunu ve aktivasyonunu gerçekleştireceği SGen-100A jeneratörleri içeren iki SGT-800 gaz türbini paketi ve SIESTART akü çözümü ile güçlenecek. Bu kaynaklar ile tesis, beklenmedik bir genel elektrik kesintisi durumunda dahi harici bir güç kaynağı olmadan kendi kendini aktive ederek operasyonlarını sürdürebilecek” ifadeleri yer aldı.

“DEKARBONİZASYONU AKTİF OLARAK HAYATA GEÇİRMEYE HAZIRLANIYORUZ”

Almanya’da yeni seviye ve karbondan arındırılmış bir enerji karışımına geçişi daha da teşvik etmek amacıyla Stadtwerke Leipzig ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Siemens Energy Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karim Amin, “Temiz enerji üretimi kapsamında sunduğumuz SGT-800 gaz türbinimiz, yalnızca sınıfındaki en düşük emisyonları elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek yakıt esnekliği ve düşük kullanım ömrü maliyetleriyle de dikkat çekiyor” dedi.

Sürdürülebilir kaynaklarla enerji üretiminin önemine dikkat çeken Stadtwerke Leipzig Genel Müdürü Karsten Rogall ise “Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde yeni bir modern teknoloji bölgesel ısıtma santraline yatırım yaparak, sadece Leipzig Şehrine önümüzdeki on yıllarda elektrik ve ısı sağlanmasına destek olmakla kalmıyor; aynı zamanda dekarbonizasyonu aktif olarak hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Kullandığımız yakıttaki hidrojenin payını esnek bir şekilde artırmak, Leipzig için sürdürülebilir ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak açısından çok önemli bir adım” diye konuştu.