Aslında başta iklim olmak üzere, doğa olayları bu gezegende yaşayan tüm canlılar için temel belirleyici faktördür. İnsanız geliştik, tüm gezegene hakim olduk, teknolojimiz var diyerek iklim değişiklilerinin artık bizi etkilemeyeceğini iddia etmek rasyonel akla, bilimsel gerçeklere ve mantığa uygun değildir.

Basit bir virüs salgını bile bütün dünyayı birbirine kattı, ekonomileri çökertti, aniden tüm gezegendeki alışıldık yaşam biçimini derinden etkiledi ve değiştirdi değil mi? Siz varın birde iklim değişikliğinin yapacağı etkileri ve sonuçlarını düşünün.

Aniden kuraklaşan çölleşen tarım alanları, su basan deniz kenarları, seller yada dondurucu soğuklar gezegenimizin bir çok bölgesini insanlar için yaşanmaz hale getirebilir.

Donan, kuruyan yada sel çamurları ile kaplanan tarlalar, mahvolan ekinler, kuruyan ağaçlar ile çok büyük bir gıda krizi ortaya çıkabilir.

Yüz milyonlarca insan buzlar altında kalan, deniz sularına gömülen, sel basan kentler, çöken altyapılar sonucunda, evsiz barksız kalabilir.

Bu yaşadığımız pandemiye insanlar sebep olmadı yada en azından suni bir virüs yaratmak yolu ile sebep olmadı, büyük bir çoğunlukla bilim insanları salgının doğal bir şekilde ortaya çıktığını söylüyor, lakin iklim değişikliğini ortaya çıkaran asli unsur insan davranış, eylem ve ekonomik faaliyetleridir.

Deprem, güneş aktivitelerinin azalması çoğalması, göktaşı çarpmaları, gama ışımaları, volkan patlamaları yada salgın hastalıklar gibi bazı doğa olaylarının meydana gelmesi insanın elinde değildir, lakin iklim değişikliğine sebep olan ekonomik faaliyetler tamamı ile insanın kontrolündedir.

Bilgi, bilim ve teknolojimizi kullanarak ortaya çıkması insanın elinde olmayan doğal fenomenlerin insanlara zarar vermesini, bir afete dönüşmesini engelleyebiliriz, oysa iklim değişikliğine yol açan ekonomik faaliyetleri düzenleyerek bu işi daha kaynağında kontrol etmemiz, ortaya çıkmasını engellememiz mümkündür.

İklim değişikliğini engelemenin insani ve ekonomik maliyeti hiç şüphesizdir ki iklim değişikliğinin sonuçlarını ortadan kaldırmanın maliyetinden çok ama çok daha düşük olacaktır.

Başta enerji teknolojilerimiz olmak üzere bazı üretim ve tüketim biçimi tercihlerimizi bugünden değiştirmek emin olun yarın katlanmak zorunda kalacağımız maliyetlerin çok altında bir ekonomik yük ortaya çıkaracaktır.

Fosil yakıt kulanımı atmosferimizi zehirlemekte, sera gazlarının salınımı gezegenimizi ısıtmaktadır. Sadece fosil yakıt kullanımından vazgeçmek, enerji gereksinimimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak bile küresel ısınma ve atmosfer kirliliği sorununun büyük ölçüde önüne geçecektir.

Peki fosil yakıtlar olmadan enerji ihtiyacımızın tamamını karşılamamız mümkün müdür? Elbette mümkündür, bu gün bir gram fosil yakıt tüketmeden tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilecek bilgi ve teknolojiye sahibiz.

Bunu yapmamamızın yada yapamamamızın tek sebebi kömür, petrol, gaz ve sınai üretim lobileridir. Halihazırdaki üretim modelinden büyük kârlar elde eden bu lobiler, üretim teknolojisinin ve tüketim biçiminin değişmesini engellemektedirler.

Çocukların kentlerde zehirli egzos ve baca gazları soluması bu lobilerin hiç umurunda değildir.

Atmosfere salınan zehirli gazlar yüzünden insanların kanser ve benzeri hastalıklara yakalanması da bu lobileri etkilemez.

Gözünü para hırsı bürümüş bu lobiler iklim değişikliği yüzünden ölecek, hastalanacak, açlık, acı ve ızdırap çekecek yüz milyonlarca insanı da hiç kaale almaz.

İşte bu yüzden insanlığın kaderi bu lobilerin tercih ve isteklerine bırakılmamalıdır. Bu lobileri durdurabilecek tek güç; iklim değişikliğinin yaratacağı tehdidi farkeden büyük insan kalabalıklarının ortaya koyacağı siyasi irade ve ekonomik tercihler olacaktır.

Teknolojimiz var, ihtiyacımızın kat be kat üstünde enerji elde edebileceğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarımız var, neden bunları kullanmıyoruz da kömür, petrol, gaz yakıyoruz? Herkes kendine bu soruyu sormalıdır.

Bugün düyaya düşen kullanılabilir güneş enerjisi miktarı 23.000 Tw’dır tüm insanlığın tüm kaynaklardan elde ettiği enerji tüketimi ise hepi topu 16 Tw seviyesindedir. Bugün kullandığımız toplam enerjinin bin mislinden daha fazlasını sadece güneşten elde edebilmemiz mümkündür. Daha akarsu, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları var. Bunlar doğru teknoloji ile kullanıldığında hem dünyamızı kirletmeyen ve hem de iklim değişikliğine sebep olmayacak enerji kaynaklarıdır, neden bunlar kullanılmıyor?

Doğru teknolojiler ve doğru kaynaklar ile yapılacak üretim hem bu gezegende yaşayan insanları ve hem de çevreyi koruyacak, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme sağlayacaktır.

Tek yapmamız gereken; geniş kitleleri iklim değişikliği konusunda uyarmak, bilinçlendirmek ve alınacak önlemleri anlatarak, ikna etmektir.