İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ANKARA Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda F- 16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlükleri’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi.

Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, mezarlara zarar verdiği iddia edilen kişilerin kimliklerini belirledi. 5 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınıp, işlemleri için emniyete götürüldü.

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