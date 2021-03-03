İkiz kardan adam ile ‘maske’ mesajı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Üniversitesi Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde güvenlik görevlisi Öner Özkan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için iş yeri önüne ikiz kardan adam yaptı. Özkan, kardan adamlara cerrahi maske takarak, sosyal mesaj verdi.

Merkezin önüne yaptığı ikiz kardan adamların burunlarına havuç, göz ve düğmelerini plastik şişe kapakları, saçlarını çam ağacı yaprağı, kulaklarına ise kozalak koyan Özkan, ikiz kardan adamların yanına birer tane de küçük kardan adam yaptı. Şehir merkezinde en işlek caddelerden biri olan Atatürk Caddesi’ndeki Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi önündeki ikiz kardan adamlar kısa sürede halkın ilgi odağı oldu. Kardan adamlara cerrahi maske takarak, sosyal mesaj verdiğini söyleyen güvenlik görevlisi Öner Özkan (40), “Pandemi günlerinde bir farkındalık yaratmak istedim. Halka küçük bir tebessüm olsun istedim. Özellikle küçük çocukların çok hoşuna gidiyor ve seviniyorlar. Kardan adamla fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Kardan adamlar bile maske takıyorsa, herkesin takması gerek” diye konuştu.

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