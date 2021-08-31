İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın; 1 yaralı -3

Ahmet YEŞİLMEN -Erol DEĞİRMENCİ -İdris TİFTİKCİ – Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) –

İKİTELLİ Çevre Sanayi Sitesi’nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11’inci Blok’ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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