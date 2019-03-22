İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araçları satın alan mükellefler, satarken de aldığı KDV oranını uygulayacak.

MÜJDELİ HABERİ BAKAN BERAT ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Dün OYDER Otomotiv Kongresi’nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi duyurmuştu. Bakan Albayrak, ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve KDV uyuşmazlığı sorununun çözüldüğünü belirtmişti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR ŞÖYLE:

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın sonundaki parantez içi ifadeye ekleme yapan Cumhurbaşkanı kararında, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır” denildi.