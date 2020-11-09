İkinci el araçlarda fiyatlar artmaya devam ediyor

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte artan taleplere ek olarak ÖTV zammı ve yükselen kurun da etkisi ile otomobil fiyatları arttı. Sıfır kilometre araçlardaki artış, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekerken, pandemi döneminde toplu taşıma kullanma isteğinin yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci el araçlara olan talebi arttırdı.

Ekim ayında,sıfır km araç fiyat listelerinin yayınlanması ile birlikte belirsizlikten kurtulan piyasada, 2.el araçların fiyatlarında artış etkisi devam ediyor.arabam.com ilan verilerine bakıldığında 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında artış bulunuyor.



Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ekim ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.

Ekimayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:



En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’siniotomobiller oluşturuyor.Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik dilimde yer alıyor.

Renault Güçlü Konumunu Koruyor!

Eylül ve Ağustos aylarındaen çok ilan verilen marka olan Renault,Ekimayında da%17 oranıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford,Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMWizliyor.Eylül ayında Hondayerine listeye giren Mercedes-Benz, %3’lük ilan oranıyla Ekim ayında da listede yerini alıyor.

Clio, Astra ve Focus En Çok İlan Verilen Otomobil Modelleri

Ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio ve Astra’nın yanına Focus da eklendi. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Fiyatlar Artmaya Devam Ediyor

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntınınve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.