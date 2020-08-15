Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyada 1 milyar müşteriye ulaşarak, bölgenin en büyük teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Hepsiburada’nın CEO'su Murat Emirdağ, “İstanbul’u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan 1 milyar müşteriye Türkiye’den hizmet vermek istiyoruz.