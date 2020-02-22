İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezleri ile 50 yaş üstü vatandaşlara sağlık, beslenme gibi birçok konuda eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yenimahalle İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyelerini halk “İşitme Mekanizması ve İşitme Kayıpları” seminerinde buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Ankara Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Kürkçüoğlu, işitme, işitme kaybı tipleri, duyma organı kulak ve bölümleri, işitme sorunu ve tedavi yöntemleri gibi birey sağlığı açısından önem verilmesi gereken konuları ikinci bahar sakinlerine aktardı.

“İşitme kaybı günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor”

İşitme kaybının sebepleri ve tedavi yöntemlerinin etraflıca anlatıldığı seminerde hastalık çeşitlerini örneklendirerek anlatan Kürkçüoğlu “ Günlük hayatımızda iyi bir şekilde işitmek çok önemlidir. İşitme aile ve iş ortamında kurduğumuz ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Kulak, karmaşık yapısının yanında inanılmaz becerikli bir organdır. 7 bin farklı sesi ayırt edebilen duyma organımız, beynin ses kaynaklarının yerini tespit etmesine yardımcı olur. Kulak yoluna ait doğumsal ve sonradan kazanılan bozukluklar, kulak kiri, kulak zarı yırtıkları, orta kulakta sıvı toplanması, ani işitme kayıpları, enfeksiyonlar, uzun süre gürültüye maruz kalma ve yaşlılığa bağlı kayıplar gibi birçok neden işitme kaybı yaşamamıza neden olur” dedi.

“Sağlıklı işitme yaşam kalitesini belirliyor”

İşitme kaybının hayatımızı doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Kürkçüoğlu “İşitme kaybı yıllar süren kademeli bir süreç içerisinde ilerlemektedir. Çoğu insan farkında olmasa da işitme kaybı rahatsızlığı; dikkat azalması, iletişim kurmakta zorlanma, hafızada zayıflama, iş performansında düşüklük, asabiyet, stres, depresyon gibi onlarca çeşit etkiyi beraberinde getirmektedir. İşitme kaybı ile ilgili ne kadar erken harekete geçersek bu olumsuz sonuçlardan o kadar az etkilenmiş oluruz ve yaşam kalitemiz artar. Bu nedenle vatandaşların vakit kaybetmeden muayene olması ve işitme testini yaptırması gerekmektedir” şeklinde konuştu.