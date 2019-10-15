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Altındağ’da bayrak seferberliği
Editör
-
15 Ekim 2019
Altındağ Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor. “Gün birlik olma günü” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’da...
Yerel Haberler
Sağlıklı beslen açlığa son ver
Editör
-
15 Ekim 2019
Dünya Gıda Günü, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, Ragıp Tüzün Parkı’nda, ilçe sakinlerinin katılımı ile kutlandı.
Yerel Haberler
Metro’daki çalışmayan yürüyen merdivenler
Editör
-
15 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. ...
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Dış Haberler
Akıncı’nın görüşü halkımızın görüşü değildir
Editör
-
14 Ekim 2019
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Herakatı'na yönelik sözlerini kınadı. Tatar, Ulusal Birlik Partisi'ni de...
Dış Haberler
Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca
Editör
-
14 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala...
Dış Haberler
ABD Savunma Bakanı: Suriye’nin kuzeyinden çekiliyoruz
Editör
-
14 Ekim 2019
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdiğini duyurdu. Esper, “Başkanla dün gece konuştuk, Suriye’nin kuzeyinden...
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Politika Haberleri
Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar
Editör
-
15 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Küresel Gazeteciler Konseyince düzenlenen yemeğe katıldı. Çavuşoğlu, yemek sonrası yaptığı konuşmada, “Biz büyük bir oyunu bozduğumuz...
Politika Haberleri
Sivas- Ankara YHT hattı planlandığı şekilde devam ediyor
Editör
-
14 Ekim 2019
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı...
Politika Haberleri
Akıncı’nın açıklamalarını kınıyoruz
Editör
-
14 Ekim 2019
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, terör örgütüne karşı...
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Engelli vatandaşın otomobilini çaldılar
Editör
-
15 Ekim 2019
Ümraniye'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde...
Video Haber
Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek
Editör
-
15 Ekim 2019
VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu. Her...
Eğitim Haberleri
Özel Bodrum Marmara Koleji Türkçe ve Matematik’te şampiyon
Editör
-
15 Ekim 2019
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Hazırbulunuşluk Sınavı'nda Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik’te büyük başarı elde etti.
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Magazin
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Magazin Haberleri
Pelin Karahan’dan anlamlı hareket!
Editör
-
4 Ekim 2019
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ‘6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne denk gelen doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine ‘cerebral palsy’li çocuklara...
Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
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Spor Gündemi ve Haberleri
9 yaşındaki Nevra’dan çifte başarı
Editör
-
15 Ekim 2019
12-13 Ekim tarihleri arasında Badminton Federasyonu tarafından Aktepe Salonu’nda gerçekleşen 11 yaş altı Badminton il birinciliği müsabakaları sonuçlandı. 100 sporcunun katıldığı müsabakada...
Spor Gündemi ve Haberleri
Nilüfer Belediyespor – Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Editör
-
14 Ekim 2019
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı. TVF Vestel Venus...
Spor Gündemi ve Haberleri
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8’inci hafta maçları başladı
Editör
-
14 Ekim 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftasında dün 9 karşılaşma yapıldı. Maçlar sonunda G Grubu'nda Polonya, I Grubu'nda da Rusya şampiyonaya katılmayı garantiledi.
Futbol
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
Ankaragücü
Gençlerbirliği
Basketbol
Olimpiyat
Deaflympics
Video
Video Haber
Engelli vatandaşın otomobilini çaldılar
Editör
-
15 Ekim 2019
Ümraniye'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde...
Video Haber
Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek
Editör
-
15 Ekim 2019
VAN Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu. Her...
Video Haber
Ekmek parası için gülün dikenine katlanıyorlar
Editör
-
14 Ekim 2019
İZMİR'in Menderes ilçesinde salatalıktan istedikleri geliri sağlayamayan yetiştirici, yerine gül dikti. 2 yıldır gül yetiştiren üreticiler, ekmek parası için gülün dikenine katlanıyor....
MHP
Harekatın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek insanlık cinayetidir
Editör
-
14 Ekim 2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına...
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Gazete
Güncel
Tümü
Ekonomi Haberleri
Öne Çıkan
Yerel Haberler
Yerel Haberler
Altındağ’da bayrak seferberliği
Editör
-
15 Ekim 2019
Altındağ Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor. “Gün birlik olma günü” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’da...
Yerel Haberler
Sağlıklı beslen açlığa son ver
Editör
-
15 Ekim 2019
Dünya Gıda Günü, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, Ragıp Tüzün Parkı’nda, ilçe sakinlerinin katılımı ile kutlandı.
Yerel Haberler
Metro’daki çalışmayan yürüyen merdivenler
Editör
-
15 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. ...
Yerel Haberler
Ekonomi
Şirket Haberleri
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