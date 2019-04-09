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9 Nisan 2019
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Yazarlar

İki tarafın da asabı bozuldu

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Ak Parti, çok önem verdiği ve mutlaka kazanmak istediği İstanbul büyükşehir belediye başkanlığını kaybetmiş olmanın yarattığı derin hayal kırıklığını üzerinden atamıyor, “komplo, kumpas, organize işler, tezgah, hile, hırsızlık, Fetö bağlantısı” gibi belgelerle desteklenmeyen iddialarla seçimin iptal edilmesi için uğraşıyor.

Kamuoyunu tatmin etmeyen, demokrasiye zarar veren, Türkiye’nin dışarıdaki imajını daha da bozan bir yaklaşım bu.

Ak Parti, Türkiye genelinde elde ettiği başarının tadını çıkarıp seçim kurulları ve YSK’ya yaptığı itirazların sonucunu sakince beklemeliydi.
Asap bozukluğu görüntüsü vermeleri doğru olmadı.

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Gelelim, CHP kanadına:
Onlar da Ak Parti’nin yaptığı itirazların seçim kurulları ve YSK tarafından değerlendirilip sonuçlandırılmasını sakin bir şekilde bekleyemedi, hırçın ve sabırsız bir görüntü çizdi, bazı zihinlerde, “Yangından mal mı kaçırmak istiyorlar, bu ne telaş!” algısına yol açtı.

Hele de Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yakaladığı soğukkanlı, alçak gönüllü, herkesi kucaklayan, kimseyle kavga etmeyen imajını zedelemek için elinden geleni yapıyor.

Anıtkabir özel defterine başkan diye imza atması yanlıştı. Elinde kanıt olmadan, “Belediyeden yolsuzluk dosyaları kaçırılıyor” iddiası ikinci yanlışı oldu. Son yanlışı da NTV ve Star TV’nin sahibi Şahenk ailesini, Habertürk ve Show TV’nin sahibi Ciner ailesini, Kanal D ve CNN Türk’ün sahibi Demirören ailesini, “Sizin kanallarınız bana yeterince yer vermiyor” diye suçlamasıydı.

Evet, adı geçen kanallar iktidara daha fazla yer veriyor ama CHP ve İmamoğlu’nu da görmezden gelmiyorlar. Bugün İmamoğlu Türkiye genelinde tanınırlığa ulaşmışsa bu kanallar sayesinde ulaştı.

Başta İmamoğlu olmak üzere CHP’lilerin de asap bozukluğunu bir an önce üzerlerinden atmaları gerekiyor.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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