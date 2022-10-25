İki otomobilin çarpıştığı kazada iki kardeş hayatını kaybetti

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Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mustafa Demiryay (67) ile kardeşi Ali Demiryay (62) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti; 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Buldan-Güney karayolu Oğuz Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta dönüş için manevra yapan Mustafa Demiryay yönetimindeki 20 R 4719 plakalı otomobil, A.Y. yönetimindeki 23 AK 215 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa Demiryay, kardeşi Ali Demiryay, yakınları Ahmet Yüksel ve Osman Demiryay ile diğer otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ali Demiryay bugün sabah saatlerinde, ağabeyi Mustafa Demiryay ise öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Bir yakınlarının düğününden dönerken meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Demiryay kardeşler, yakınlarını yasa boğdu. İki kardeşin cansız bedenleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki otopsinin ardından iki kardeşin yakınlarına teslim edilen cenazeleri Sarayköy İlçe Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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