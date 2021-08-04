İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası aracı terk edip kaçtılar

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki 4 metrelik yüksekseklikten boş araziye uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Efendibey Mahallesi Amas yolunda meydana geldi. Bahtiyar Aybar yönetimindeki 51 ER 837 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EF 418 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aybar’ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki 4 metrelik yükseklikten boş araziye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araziye uçan otomobilde sıkışan iki kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından çıkarıldı.

KAÇTILAR

Diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişinin kazanın ardından aracı bırakarak kaçtıkları belirlenirken, kazada yaralanan Bahtiyar Aybar, Mehmet Aybar ve Damla Aybar ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından kaçan diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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