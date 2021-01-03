İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da iki otomobilin çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki otomobilin, çarpışma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilllerin çarpışmanın etkisiyle çevredeki binalara çarparak durduğu görüldü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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