İki otomobil hırsızı çaldıkları araçla yakalandı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de Volkan K. ile Hüseyin A. iki gün önce çaldıkları otomobille polis çevirmesinde yakalandı. Hırsızlık şüphelileri sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay 20.00’de Kocasinan ilçesi Uğurevler mahallesi Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İki gün önce Bünyan ilçesinden 38 H 0923 plakalı otomobili çaldıkları iddia edilen hırsızların peşine düşen polis, şüpheliler Volkan K. ile Hüseyin A.’yı uygulama noktasında durdurdu. Şüpheliler çaldıkları otomobille gözaltına alındı. Volkan K. ile Hüseyin A., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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