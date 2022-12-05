İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Çamlıyayla karayolu Beylice Mahallesi Topaklı mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 33 NN 022 plakalı otomobil ile 33 ND 627 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan Mehmet K. ve Rahime K. ile Emre K., itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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