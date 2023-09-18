Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine ilerleyen Eyüp Çelik’in kullandığı 34 BG 2675 plakalı otomobil kavşakta Ahmet Halit A. yönetimindeki 34 GEU 151 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrularak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Rahime Çelik, Eyüp Çelik, Kerem Çelik, Şehriban Çelik, Berat Demirtaş ve Süleyman Solak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Rahime Çelik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Rahime Çelik hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Muhabir: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
"Ormana Atarız" Diyene Sahip Çıkıldı, Gazeteci Kovuldu!
Muş'taki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hakkında şok iddia: 15 milyon TL dolandırıp Bali’ye kaçtı
Ankara'daki kadın cinayeti protesto edildi
Ankara'da Hissedilen Deprem Sonrası Mansur Yavaş'tan Açıklama
Haymana Termal Turizmde Merkez Oluyor: Açılışta Semicenk Konseri Var