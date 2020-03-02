Çankaya Belediyesi Oran Baharevi, genç ve yaşlı nesli bir araya getiren etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte imza attı. Öğrencilerinin planladığı “Saat Tam 12’de” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında ebru sanatını öğrenen iki nesil birlikte renkli tablolar ortaya çıkardı.

Çankaya Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin planladığı “Saat Tam 12’de” isimli sosyal sorumluluk projesine ortak oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında “Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk Dersi” kapsamında öğrenciler tarafından planlanan ve uygulanan sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan “Saat Tam 12’de” projesi, Çankaya Belediyesi Oran Baharevinin üyeleri ile Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu’nda gerçekleştirildi. Yaş ayrımcılığı konusunda farkındalık oluşturmak için nesiller arası temas oluşturan etkinlikleri deneyimlemeyi amaçlayan öğrenciler, ilerlemiş yaştaki Çankayalılarla birlikte ebru sanatını öğrenerek uygulama imkanı buldular.

Çankaya Belediyesi Oran Baharevi sakinlerinden oluşan yaşlılarla Hacettepe Tıp’tan 14 öğrenciyi bir araya getiren etkinlikte, ebru sanatının incelikleri anlatıldı. İki neslin birlikte yaptıkları çalışmalarla ortaya ebru tabloları çıktı.

Gençlerle yaşlıların bol bol sohbet etme imkanı da buldukları projenin devamı olarak, 12 Mart’ta Oran Baharevi’ni ziyaret edecek olan öğrenciler, 23 Mart’ta ise Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde Baharevi sakinlerini konuk edecekler.