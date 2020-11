İki milli damat…

İki tane milli damat tanıdım.Birisi eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın damadı davulcu Asım Ekren.Türkiye’nin en iyi davulcusu idi.



Özal onu pek yanına yaklaştırmadı.

İki çocukları oldu.

Geçinemediler ayrıldılar.

Diğeri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak.

21 Şubat 1978’de İstanbul’da doğdu. …

Lise eğitimini Fatih Kolejinde tamamlayan Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

2002 yılında New York’taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business’te finans üzerine yüksek lisans yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Berat Albayrak’ı yanı başından ayırmadı.

AK Partiden 25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığına geçişte Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildi.

İki yıl kadar görev yaptı.

Dolar 4 liraydı.

Şimdi 8 lirayı geçti.

Cumhurbaşkanı aniden Merkez Bankasının Başkanını değiştirdi.

Ayni gün Berat Albayrak sosyal medyaya istifasını yazdı.

Yandaş medya bu istifadan hiç bahsetmedi.

İstifa ettiğini yazdığı mektupta:

“At izi it izine karıştı.

Cenabı Allah korusun.”

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın görevini sağlık sebebiyle bıraktığını yazdığı sosyal medyada ki son sözleri.

Ne demek istiyor?

Ben anlamadım.

Siz anladınız mı?

Ekşi sözlüğe baktım.

Üç ayrı açıklama vardı.

At izi it izine karıştı ata sözünün manası için şöyle diyordu:

“İyiyi kötüden ayıramayacak kadar karışıklığın ortaya çıkması.

Suçlu ile suçsuzun ayırt edilmeyeceği kadar karışık bir durum yaşamak.

Değerli ile değersizin iyiyle kötünün bir birine karıştığı bir durumun ortaya çıkması.”

Bunları okuyunca milli damat ile kayınpederinin arası açılmasın geliyor akla.

Sır,ortaya çıktığı an çözülür.

Yoksa ufukta erken bir seçim mi var.

…