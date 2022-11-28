İki kardeşinden şehit ağabeye asker selamı ile veda

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Sercan SAKAR-Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- PENÇE-Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21), memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi tabuta kapanıp gözyaşı dökerken, 7 ve 9 yaşındaki 2 kardeşi de cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmet Demir’in cenazesi, öğle saatlerinde uçakla Adıyaman Havaalimanı’na getirildi. Latif ve Nergis Demir çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra askeri helikopterle Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri, bürokratlar, şehit askerin yakınları ile bölge halkı katıldı. Yakınları, tören alanına getirilen şehit er Mehmet Demir’in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Anne Nergis Demir’i askerler teselli etmeye çalışırken, kardeşleri Efe Demir (9) ile Zeynep Demir (7) ise selam durdu. Müftüsü Mehmet Taştan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi. (DHA)

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