İki kardeşin sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde iki kardeşin tekme tokat ve sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. hastanede tedavileri yaptırılan iki kardeş daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Nazım Ç. (26) ile İmdat Ç. (29), mahallede tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iki kardeş birbirine tekme tokat ve sopayla saldırdı. Kavgayı yakınları ve mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı. Kavgadan sonra aldığı darbelere sinirlenen Nazım Ç., elini cama vurarak kesti. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri iki kardeşi ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki kardeş, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI