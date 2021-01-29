İki kardeş şehit itfaiyeci babalarının mesleğini sürdürüyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiye erinden Nurhan Erol (24), görev başında şehit olan itfaiye eri babası İlhan Erol’un anlattığı hikayelerle büyüdüğünü ve İzmir İtfaiyesi’nde görev yapan kardeşi Arjin (22) birlikte itfaiye eri olmayı çocukluktan beri hayal ettiklerini söyledi.

İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okulları’ndan mezun olan 100 itfaiye eri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başladı. Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan 6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte oryantasyon eğitimi alıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni erlerin katılıyla 21’e yükseldi.

Göreve başlayan itfaiye erlerinden Nurhan Erol ise itfaiyeciliği ‘baba mesleği’ olarak sürdürüyor. 2001 yılında İzmir İtfaiyesi’nde göreve başlayan baba İlhan Erol, 2015 yılında görevinin başındayken kalp krizi geçirdi. Sağlığına kavuşan ancak kalp yetmezliği yaşayan Erol’a, Antalya’da bulunan uygun bir kalp nakil edildi. Ancak baba Erol 2017 yılında hayatını kaybetti ve görev şehidi sayıldı. O günden sonra iki kardeş itfaiye eri olabilmek için verdikleri mücadeleyi daha da artırdı.

BABASININ GÖREV YAPTIĞI YERDE

Erol’un iki çocuğu Nurhan ve Arjin ise babalarının anlattıkları hikayelerle büyüdü. Hikayelerden etkilenen iki kardeşin çocukluklarından bu yana en büyük istekleri itfaiye eri olmaktı. Farklı üniversitelerin İtfaiyecilik Bölümü’nü bitiren iki kardeşten Arjin 1 yıl önce babasının görev yaptığı İzmir İtfaiyesi’nde, Nurhan ise 2 hafta önce Antalya İftaiyesi’nde göreve başladı. Mesleklerini büyük bir keyifle yapan iki kardeş ise babalarının mesleklerini yaptıkları için çok mutlu.

‘BABAMIN ANLATTIĞI HİKAYELERLE BÜYÜDÜK’

Babasının görev arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını söyleyen Nurhan Erol, “Görev şehidi olan babam bu mesleği 15 sene boyunca sürdürdü. Biz onun anlattığı hikayelerle büyüdük. Erkek kardeşim de ben de itfaiye eri olarak çalışıyoruz. Küçüklükten bu yana itfaiye eri olmak için yaşadık. Staj dönemimi babamın yangına, kurtarmaya gittiği İzmir İtfaiyesi’nde yaptım. Babamın çalıştığı ekiple mücadele vermek benim için çok gurur vericiydi. Orada görev yaptığım Ramazan çavuş, beni görünce ‘düne kadar babanlaydık, bugün seninleyiz’ dedi. Benim için çok duygu dolu bir andı. Amcam ve kuzenim de itfaiye eri olarak görev yapıyor” dedi.

İLK GÖREVİNDE KEDİ KURTARDI

Antalya’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Nurhan Erol, “Bingöl’de üniversiteyi zorlu şartlar altında okudum. İtfaiye aracını sürebilmek için ehliyet aldım. Antalya İtfaiyesi’ne alım yapılacağını duyunca hemen başvurdum. Antalya’nın yeri ben de çok ayrıdır çünkü babama kalp nakli buradan gelmişti. Burada tüm çalışma arkadaşlarımız ve amirlerimiz bize yardımcı oluyor. İlk görevime bugün gittim. Bir kediyi kurtardım. Burada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

‘HERKESİN KAÇTIĞI YERE GİRİYORUZ’

Göreve yeni başlayan itfaiye erlerinden Betül Erdal (22), hayat kurtarmanın çok kutsal olduğunu söyledi. Erdal, “Çocukluğumdan beri insanların ve hayvanların hayatına dokunmak ve onlara yardım eli uzatmak istemiştim. Bu mesleği seçmemde ve ilerlememde en büyük sebep bu oldu. Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, siz müdahalede bulunuyorsunuz. Sınavlar sonucunda hayallerim gerçek oldu ve Antalya İtfaiyesi’nde çalışmaya başladım” dedi.

‘BU MESLEĞİ YAPAMAZSINIZ DEDİLER’

Kadınların bu mesleği yapamayacakları yönünde eleştiriler aldığını belirten Seda Özyurt (23), “Üniversitede itfaiyecilik bölümü mezunuyum, çocukluğumdan beri hayalim insanların hayatını kurtarmak. İki haftadır erkek meslektaşlarımızla aynı eğitimleri alıyoruz. Canımızı feda edercesine bu eğitimleri yapıyoruz. Başta bizlere ‘Bu mesleği yapamazsınız, hortumları kaldıramazsınız’ diyenler çok oldu. Ama biz hiçbirini dinlemedik. Kadınlara bir şans tanıdığı için ve bizim gücümüzü hafife almadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

‘KADIN HER İŞİ YAPABİLİR’

Merve Nurtoy da kadınlara karşı bazı mesleklerde bir ön yargı olduğunu belirterek, “Büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan hatta hem cinslerimiz bile çok tepki gösterdi. ‘Erkek işi yapamazsın, yangına gitmek kolay mı o hortumu taşımak kolay mı, oturun evinizde’ diye. Ama biz oturmadık, kadının her işi yapabileceğini göstermek için çalıştık ve buradayız” diye konuştu.

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