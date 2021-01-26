İki kardeş, 52 yıldır eski halılara hayat veriyor

Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Hacılar ilçesinde Mustafa (68) ve Bilal Durak (70) kardeşler, 52 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen hasarlı halıları tamir ederek, ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.

Bilal ve Mustafa Durak kardeşler, 1969 yılında çırak olarak halı tamirine başladı. Kısa sürede kendilerini geliştiren iki kardeş, 2 yıl sonra kendi iş yerlerini açtı ve hasarlı halıları tamir etmeye başladı. 52 yıldır aynı iş yerinde yan yana çalışan iki kardeş, çevre il ve ilçelerin yanında Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen hasarlı halıları tamir ederek ilk günkü görünümlerine kavuşturuyor.

‘HALI TAMİRİNE GÖNÜL VERDİK’

Bilal Durak, geçmiş yıllarda ilçenin geçim kaynağının halı olduğunu söyleyerek, “Kardeşimle birlikte halı dokumasına ve tamirine gönül verdik. Halı ve kilim kültürü Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu’nun tamamına yayılan bir gelenektir. Kayseri’de de bu gelenek Hacılar, Bünyan, Yahyalı ve Sarız ilçelerinde devam ettirilir” dedi.

‘ESKİ HALILARIN BİR HİKAYESİ VAR’

Bilal Durak, kardeşi ile birlikte hasarlı halıları tamir ettiklerini belirterek, “Elimizde her halıya uygun ipimiz ve rengimiz mevcut. Sadece makine halılarını tamir etmiyoruz. Eski halıların bir yaşanmışlığı, bir hikayesi var. Motiflerinde kimi zaman hüzün, kimi zaman mutluluk gizlidir. Bizler bu halıların atılmaması, hikayelerin son bulmaması için tamir ediyoruz. Birçok kentten bizlere gönderilen halıları özenle tamir edip sahibine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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