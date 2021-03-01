İki kadını takip ettiği öne sürülen kişiye, ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ tutanağı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA’dan Türkiye’ye gelen ve İstiklal Caddesi’nde çocukları ile dolaşan iki kadını takip ettiği öne sürülen kişiye Umum Hıfzıssıhha Kananu’na muhalefet suçundan tutanak düzenlendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde dolaşmaya çıkan iki kadın kendilerini takip ettiğini öne sürdükleri bir kişiden rahatsız olarak bunu Taksim Meydanı girişinde polise bildirdi. Polis ekipleri bu kişiyi kısa süre sonra durdurdu. Kadınlar, Almanya’dan ülkelerini dolaşmaya geldiklerini anlatırken, “1 saattir arkamızdan takip ediyor, ortaya kadar yürüdük 5 kez döndük hala takip ediyordu” diye konuştu. Bunun üzerine durdurulan kişi, “Çok ayıp ediyorsunuz abla” diye müdahale etti. Kadınlardan biri bunun üzerine, “Şimdi abla mı olduk?” derken, aynı kişi, “Sizinle ne işim olacak?” diye karşılık verdi. Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.