İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep’te jandarmanın terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 kişinin DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, salı günü Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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