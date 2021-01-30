İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da iki grup arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çeken kimliği belirsiz kişi, karşı gruba ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden 2 kişi yaraladı. Şüpheli olayın ardından aracına binip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde kamyonetle bir binanın önüne gelen 2 şüphelinin taşlarla saldırdığı, diğer tarafın da karşılık verdiği yer aldı. Kamyonetle gelen kişilerden birinin tartışma sırasında tabancasını da binanın bahçe duvarının arkasında duranlara doğrulttuğu görüldü. 2 şüphelinin olayın ardından kamyonetle uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

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