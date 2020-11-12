İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-PARİS’te 20 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filminin galası yapıldı. Galada konuşan Ekin Akkaş, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın, filmin gelirinin kendisine verilmesi teklifini kabul etmediğini söyledi.

Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata’nın üstlendiği “İki Gözüm Ahmet” filminin galası, bu akşam Kanyon AVM’de gerçekleştirildi. Galaya, filmin başrol oyuncuları Aleyna Solaker, Metin Yıldız, Ekin Akkaş, yapımcı ve yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ile çok sayıda davetli katıldı. Galada fotoğraf çekimi yapıldığı sırada oyuncuların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Ayrıca salondaki bazı davetlilerin de maske takmadıkları görüldü.

Filmin başrol oyuncusu Aleyna Solaker basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Çok heyecanlıyım bende merakla bekliyorum, umarım sizler de çok beğenirsiniz” dedi.

Ekin Akkaş da “Yapımcılar filmin bütün gelirini Gülten Kaya’ya vermek istediler. Gültan Kaya bu teklifi kabul etmediği için oyuncular olarak bizler çok üzüldük” diye konuştu.

Filmin yapımcı ve yönetmenliğini üslenen Gani Rüzgar Şavata “Ahmet Kaya’nın doğum gününde biz onu yaşatıyoruz. Biz bu filimi maddi gelir beklemeden yaptık. Maddi beklentimiz olsaydı bizler ‘İki Gözüm Ahmet’in devamını çekmek isterdik” dedi.

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