İKİ GENÇ KARDEŞ, ÇOCUKLUKTAN BERİ YAPTIKLARI KOLEKSİYONU KAFELERİNDE SERGİLİYOR: “ANKARA KALESİ’NDE BÖYLE BİR YER NASIL VAR?’ DİYE SORUYORLAR”

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Ankara Kalesi’ndeki Kurşun Asker Lokum Kafe’yi işleten kardeşler Bircenaz Yurtsever ve Emircan Yurtsever, çocukluklarından beri biriktirdikleri kurşun askerleri bu konsept kafede sergiliyor. Yaklaşık 180 parçadan oluşan bir koleksiyona sahip olan kardeşler, koleksiyon yapmaya çok küçük yaşta başladıklarını ifade ediyor. Bircenaz Yurtsever, ziyaretçilerden gelen tepkilerle ilgili “Türkiye’deyiz, Ankara’dayız, Ankara Kalesi’nde böyle bir yer nasıl var?’ diye de soruyorlar” diyor. Konseptiyle dikkat çeken kafede kurşun askerlerle fotoğraf çektirmek isteyenlerden ise sokak hayvanlarına bağış yapması isteniyor.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kurşun Asker Lokum Kafe, son zamanlarda Ankara Kalesi’ni ziyaret eden pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Kafeyi işleten iki kardeş, önünden geçen pek çok kişinin durup fotoğrafını çektiği ya da içine girip kurşun askerileri incelediği kafenin hikayesini Sonsöz Gazetesi’ne anlattı.

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23 yaşındaki Bircenaz Yurtsever ve 19 yaşındaki Emircan Yurtsever, çocukluklarından beri kurşun asker (fındıkkıran) koleksiyonu yapıyor. Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu Bircenaz Yurtsever, kardeşi Emircan Yurtsever ile birlikte işlettikleri kafeyi şöyle anlatıyor:

“Yaklaşık 7-8 yıldır babamın yurtdışı ayağı vesilesiyle kurşun asker yani fındıkkıran topluyorum kardeşimle beraber. Onun akabinde geçen sene bu zamanlar kardeşimle böyle bir konsept kafe açmaya karar verdik. Açtık. Yaklaşık 1 senedir kafemiz faal bir şekilde işliyor.”

“Herkes gibi sıradan düz bir kafe açmak istemedik” diyen Emircan Yurtsever de koleksiyonlarının yıllardır “damlaya damlaya” oluştuğunu söylüyor.

“RENKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ALIYORDUK”

Kardeşler koleksiyonerliği babalarından öğrendiklerini ifade ediyor. Bircenaz Yurtsever “Bize ait olan başka bir koleksiyon yok” diyor ve ekliyor: “Ama babamın birçok koleksiyonu var. Antika bez, Osmanlı bezi, porselen bebek, teneke oyuncaklar…”

Emircan Yurtsever 10, Bircenaz Yurtsever ise 14-15 yaşlarındayken koleksiyon yapmaya başlamış. Bircenaz Yurtsever, koleksiyon yapmak için neden kurşun asker temasını seçtiklerini şöyle anlatıyor:

“Biz bunları biriktirirken babam bebek topluyordu o sırada çok özverili bir şekilde. Bizim de onları gördüğümüz yerde bunlar dikkatimizi çekiyordu. Bir de çocukluğun bize vermiş olduğu bir renk cümbüşüne bağlı olarak… Yani renkli gördüğümüz için alıyorduk. O zamandan beri devam eden birşey.“

“YAKLAŞIK 180 TANE FINDIKKIRAN VAR”

Kurşun askerlerle ilgili “Bunlar tam yılbaşı konsepti. Christmas zamanı çıkan şeyler. Onların inançlarına göre yılbaşını temsil eden bir olay yani Noel Babayla eşdeğer tutabiliriz. Onun haricinde Türkiye’de tabii ki böyle bir algı ya da ilgi yok. Sadece aralık ayından sonra yılbaşına kadar olan süre zarfında biraz daha yurtdışına özenerek Türkiye’de de kullanılan bir olay” diyen Bircenaz Yurtsever, kendi koleksiyonlarının içeriğine dair soruyu şöyle yanıtlıyor:

Bircenaz Yurtsever: “Şu an yaklaşık burada 180 tane fındıkkıran var. Onun haricinde fındıkkıran temalı, el emeği olan kutularımız, bardaklarımız var. Kendimiz yapıyoruz, aynı zamanda satışı devam ediyor.”

Emircan Yurtsever: “Almanya ağırlıkta. Hollanda, Belçika o taraflardan topluyoruz. Zaten Alman kültürüne ait. Bazılarının damgası oluyor altında eski bir mühür tarzı ya da yapan kişinin imzası. Onlar tabi biraz daha özel oluyor. Kaç tane olduğu, serisi falan yazıyor. Onlara daha çok dikkat ediyoruz ama öyle olmayıp eski olanları da alıyoruz. En küçüğü 50 yaşında buradakilerin. Şimdi yeni çıkan Çin yapımı olanlar da var, onları daha az almaya gayret ediyoruz. Diğerleri çünkü daha orijinal görünüyor.“

-Özel parçalar var mı?

Emircan Yurtsever: İki üç tane var elimizde. Onları burada sergilemiyoruz. Getirmiyoruz zarar görür diye.

-Onların özelliği nedir?

Emircan Yurtsever: Baya eski ve kişinin yaptığı ilk asker. Altında yazıyor, kendi yaptığının ilki.

“ANKARA KALESİ’NDE BÖYLE BİR YER NASIL VAR?”

-Nasıl tepkiler alıyorsunuz ziyaretçilerinizden?

Bircenaz Yurtsever: “Şey soruyorlar: ‘Hristiyan mısınız?’

Emircan Yurtsever: “Mesela bir amca geldiğinde ‘Sen Türk değil misin, burada ne arıyor bunlar’ tarzı konuşması vardı bir müşterimizin.” (Gülüyorlar)

Bircenaz Yurtsever: “Ya da ‘Bu papazlar niye burada?’ Ama çok hoşlarına giden de var.”

Emircan Yurtsever: “Evet, daha önce görmüş olanlar da gözlerine inanamıyor. Haftada iki üç kere gelen oluyor. ‘Kendimi Almanya’da, İngiltere’de gibi hissediyorum’ diyen oluyor.’ Çok var öyle.”

Bircenaz Yurtsever: ‘Türkiye’deyiz, Ankara’dayız, Ankara Kalesi’nde böyle bir yer nasıl var?’ diye de soruyorlar.

-Başka koleksiyonlar da yapmayı düşünüyor musunuz?

Emircan Yurtsever: “İlgimizi çeken bir şey olursa biriktiririz onu da.”

“İNSANLAR GİRİP SADECE FOTOĞRAF ÇEKİP ÇIKIYORDU, ONU BİR FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİK”

Ankara Kalesi’ni ziyaret eden pek çok kişi kafenin içine girip koleksiyonun fotoğrafını çekmek istiyor. Kardeşler bu ilgiyi sokak hayvanları yararına kullanmaya karar vererek fotoğraf çektirenlerden sokak hayvanlarına bağış yapmalarını isteyen bir not asarak kafenin girişine kumbara koymuş. Kardeşler uygulamayı şöyle anlatıyor:

Bircenaz Yurtsever: “Biz Ankara Kalesi’nin içindeki ya da yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına zaman zaman toplayabildiğimiz bütçe kadar mama ya da yardım götürüyoruz. Şimdi de baktığımız iki tane canımız vardı. Onlara şimdi özel bir pansiyon tuttuk, oraya yerleştireceğiz. Daha çok onları kapsayacak bu uygulama. Ama onun haricinde dükkânın her tarafından kedi çıkabilir. Dükkânın içine birden köpek girebilir. Biz onlara mama veriyoruz, bakıyoruz, besliyoruz. Onun için koyduğumuz bir kumbara o.”

Emircan Yurtsever: “İnsanlar da girip sadece fotoğraf çekip çıkıyordu. Biz onu bir faydaya da dönüştürmek istedik. Başarılı da oldu gibi. Çok hayvansever insan var, onlar da yardımcı oluyor.”