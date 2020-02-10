Osmanlı 623 yıl yaşadı. Bu 623 yılda en çok dikkat ettiği ilke, iki düşmanla birden savaşmamaktı.

Avrupa üzerine sefer yapılacaksa İran’a elçiler ve hediyeler gönderilir, İran’ın doğuda bir gaile çıkarmaması için çaba gösterilirdi. Sefer İran üzerine olacaksa Avrupa devletleriyle ilişkilerin bozulmamasına çalışılırdı.

Yavuz Sultan Selim, büyük bir siyasî ve askerî deha idi. Bazıları, onun İran yayılmacılığını önlemek için almış olduğu tedbirleri amacını aşan hareketler olarak görür. Yavuz için hayati önem taşıyan konu ise Anadolu’yu İran’a kaptırmamaktı.

Yavuz, 1514 Çaldıran’da Şah İsmail’i büyük bir yenilgiye uğratıncaya kadar Mısır Memlük İmparatorluğu’na en önemli devlet adamlarını elçi olarak gönderdi. Memlük Sultanı’nın Şah İsmail ile işbirliği yapmaması için büyük bir diplomasi hareketi yürüttü. Şah İsmail, Çaldıran’da yenildi ama ele geçirilemedi. Safevi tehdidi devam etti. Yavuz’un kardeşi Şehzade Ahmet’in İran’a kaçan oğlu Şehzade Murat, İran’da Şah İsmail’in kızı ile evlenmişti. Şah İsmail Anadolu’yu ele geçirse, damadı Şehzade Murat’ı Rumeli topraklarının yönetimine getirmek planları yapıyordu.

Yavuz Sultan Selim 5 Haziran 1516 tarihinde İstanbul’dan hareket ettiğinde herkes Şah İsmail üzerine gidildiğini sanıyordu. Mısır sultanına da bu şekilde haberler gönderildi. Ancak Mısır sultanı çoktan Suriye’ye gelmiş ve teyakkuz durumuna geçmişti.

Şah İsmail, Mısır sultanına mektuplar ve elçiler göndererek Yavuz’un amacının sadece İran olmadığını, onun esas amacının “dünyanın tek hakimi olmak” olduğunu anlatıyordu.

Safevî ve Memlük padişahları Osmanlıya karşı bir ittifak yapabilselerdi Osmanlı için gerçek bir felaket olurdu. İşte Yavuz’un siyasi ve askeri dehası ile bu iki büyük güç Osmanlı’ya karşı birleşemedi. Yavuz birden güneye doğru inerek Mercidabık ovasında Memlük Sultanı Kansu Gurî (Gavrî)’ yi yenilgiye uğrattı. Böylece önce İran saf dışı edildi, iki yıl sonra da dönemin en büyük gücü sayılan Memlükler yenilgiye uğratıldılar.

Günümüzde ise devletler arası ilişkiler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar karışık bir hal aldı. Kim dost, kim düşman belli değil. ABD, binlerce kilometre uzaktan gelip Irak’a girdi. Demokrasi havarisi pozlarıyla Suriye’de teröristlere kukla bir devlet kurdurarak burada zemin kazanmak peşinde.

Rusya, ülkesinin yok olması pahasına makamını korumaktan başka bir şey düşünmeyen Beşer Esed’i davetine dayanarak 8 yıldan beri Suriye’de bomba yağdırıyor.

İran, ülkesinde izin vermeyeceği Nusayrileri korumak bahanesi ile Suriye’de sivil bir ordu bulunduruyor. Esas amacının “Pers rüyası” olduğunu mezhep görüntüsü altında gizlemeye çalışıyor.

Soçi’de alınan karar üzerine İdlib’te güvenlik bölgesi oluşturulmuş ve korunması Türk askerine bırakılmıştı. Türkiye, burada 12 ayrı güvenlik noktası kurdu. Soçi’de alınan kararın altına imza koyan İran ve Rusya, sanki Soçi kararları hiç alınmamış, hiçbir imza atılmamış gibi davranıyorlar. Son bir ay içerisinde kurduğumuz 12 gözlem noktasından üçü Suriye rejimi tarafından kuşatma altına alındı. Buradaki askerlerimizin geriye çekilmemesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti ısrarla direniyor. Devletin en üst kademesi, askerlerimize karşı yapılacak saldırı kimden gelirse gelsin aynıyla karşılık göreceğini açıkça bildirdi. Şehit edilen 7 askerimize karşılık Suriye askerlerinden en az 70 asker etkisiz hale getirildi.

Dün ABD askerleri ile karşı karşıya gelmek riski bugün Rusya askerleri için söz konusu. Libya’dan Irak’a kadar askerlerimiz kendilerine verilecek görevi başarıyla yerine getirmeye hazır. Ama bu üç bilinmeyenli denklemde Türkiye’nin barışı ve masum insanları korumak için gösterdiği çabayı Avrupa devletlerinin de Arap devletlerinin takdir edebildiğini söylemek çok güç. Milyonlarca mülteciyi 8 yıldan beri besliyor ve kol-kanat geriyoruz. Avrupa’ya yeni bir göç başlamadığı sürece Avrupa devletlerinin kıllarını kıpırdatmaya niyetleri yok.

Suriye’deki bu üç bilinmeyenli denklem bir gün mutlaka çözülecek. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 1918’de cetvelle çizilen sınırlar da muhtemelen aynı kalmayacak. Allah, kahraman Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin.