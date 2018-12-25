Mardin’de tarihi ‘İpek Yolu’ güzergahındaki Nusaybin ilçesinde, aynı avluda Müslümanlık ve Hristiyanlık için büyük önem taşıyan iki kutsal mekanın bulunduğu, 4 yıl önce ‘UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan alanın, asıl listeye alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Yukarı Mezopotamya’nın en eski ibadet yerlerinden, ‘dünyanın ayakta kalan en eski vaftizhanesi’ kabul edilen Ortodoks Mor Yakup Kilisesi ile bitişiğindeki Hz. Muhammed’in 13’üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin’in adını taşıyan türbe ve caminin bulunduğu alan, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016 tarihinde ‘bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanması amacıyla’ ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23 Mayıs 2017’de kaldırılmasının ardından, aynı avluda Müslümanlık ve Hristiyanlık için büyük önem taşıyan iki kutsal mekana ev sahipliği yapan alanın asıl listeye alınması amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, Nusaybin Kültür İnanç Parkı Projesi’nin sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Sağ tarafımızda Peygamberimizin 13’üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin’in makamı, cami; yanında ise bir katedral alanı Mor Yakup Kilisesi. Bunlar kalıntıları ile birlikte ‘Nusaybin Okulu’ olarak bilinen tarihteki ilk üniversitenin bulunduğu, aslında kültür medeniyetlerinin beşiği olan bir arada yaşama kültürünün izlerini, hafızasını bugüne taşıyan iki yapı. Mor Yakup Kilisesi ayakta kalmış dünyanın en eski vaftizhanesi olarak biliniyor. 8’inci yüzyılda kiliseye çevrilmiş.

Bu alan, 15 Nisan 2014’te alınan kararla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde. Dicle Kalkınma Ajansı’ndan alınan bir proje ile yapı restore edilecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami kısmında restorasyonu tamamladı. Burasının çevre düzeni ile ilgili 2019 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında Nusaybin de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girecek.”