Türk futbolunun yakın döneminin tartışmasız yükselen değeridir Altınordu. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 1923 yılında İzmir’den futbol dünyasına doğan Lacivert Kırmızılı camia, büyük takımların bile dikkatini üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz haftanın hemen başında, İzmir Torbalı’daki Metin Oktay Tesisleri’nde, AXA Sigorta’yla mevcut değerlerinin gelecek nesillere aktarılması adına bir sponsorluk anlaşması imzalayan Altınordu, bu anlamda da bir ilkin sahibi oldu. Davetli olarak gittiğim İzmir, yaşanan bu güzellikle gözüme bambaşka göründü inanın.

Geçtiğimiz yıllarda, U 12 İzmir Cup için de gittiğim Torbalı’daki yerleşkede düzenlenen törende, 127 yıllık geçmişiyle sigortacılık sektörünün amiral gemisi özelliğine sahip ‘AXA Sigorta’ ile Türk futbolunun ‘Altınordu’su, uçsuz bir birlikteliğe imza attılar.

Göreve geldiği 2012 yılından günümüze başkan Seyit Mehmet Özkan bu tarihi kulübe adeta çağ atlattı. Altyapıya verdiği önemle, dünyadaki örnekleriyle emsal çalışmalara imza atan Altınordu’nun AXA Sigorta ile gerçekleştirdiği bu birliktelikte gördüklerimden çok kısa bir kesiti de sizinle paylaşmak istiyorum.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’la birlikte, yaklaşık yirmi kadar gazeteci, tesislerde kısa bir tur yaptık. Antrenman sahalarından özel çalışma istasyonlarına, yemekhanelerinden sosyal yaşam noktalarına kadar aklınızın alabileceği her şey düşünülüp, en iyi şekilde hayata geçirilmiş. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelerek, hem futbol oynayıp, hem de eğitimlerini sürdüren çocuklarımızın her türlü gereksiniminin karşılandığı ortam sağlanmış. Yalnızca bunlar mı?

Hayır…

Bu genç futbolcuların aldığı besinlerin doğal olması için, ahır ve çeşitli sebzenin üretildiği seralar da oluşturulmuş. Yemeklerde yenen yoğurt dahi, kendi ahırlarındaki hayvanların verdiği sütten imal ediliyor. Üstelik de, bu organik ortamın tüm çalışmalarında futbolcu gençler de doğrudan katılımcı konumunda.

İnanın tüm bunları gördükten sonra, ülke tarım ve hayvancılığının bile acaba Altınordu’ya, başkan Seyit Mehmet Özkan’a bırakılsa daha mı iyi sonuçlar alınır diye düşünmedim değil.

Son olarak, iki devin Altınordu ve AXA Sigorta’nın çıktıkları bu yolda uzun soluklu olacak olan bu birliktelikte önlerinin açık olmasını diliyor, “Tebrikler” diyorum.