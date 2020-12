İki daireyi halıyla birleştirip, halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Şaduman UNUTMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara’da sokak kısıtlamasında bir apartmanın koridoruna halı sererek 2 daireyi birleştiren kişilerin, halay çekerek koronavirüs bulaşına sebep olduklarını söyledi. İlhan, “Biz hep, ‘hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın’ diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu kısıtlamasını halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemler ile delenlere ilişkin DHA’ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, vatandaşların bir kısmının sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için her yolu denediğini belirterek, “Maalesef vatandaşlarımızın bir bölümü yasakları delmek için her yolu deniyor. Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alarak, ‘hastanede randevum var’ diyerek hastaneye gitmeye çalışanlar, kendilerini acil hasta gibi gösterenler gibi maalesef böyle olumsuz uygulamalar var. Bu kişiler sağlık sistemini de meşgul ediyorlar, doktor randevusu alıyorlar gelmiyorlar, dışarıya çıkmak için sadece bunu kullanıyorlar. Çok az sayıda olsa da bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor” dedi.

‘MARKETE GİDİP, 3 SAAT GELMEYENLER VAR’

Prof. Dr. İlhan, bazı insanların ise yasağı delmek için market alışverişini bahane ettiğini belirterek, “Bunun yanında, ‘markete gidiyorum’ diye çıkıp, 3 saat marketten gelmeyen, ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz, hepimiz çok yorulduk, sıkıldık; ama böyle şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yasakları delmek için fırsat kollamak yerine, ‘kurallara nasıl uyarız daha’ diye fırsat kollamak daha doğru bir yaklaşım olacak” ifadelerini kullandı.

‘APARTMAN KORİDORUNA HALI SERMİŞLER’

Prof. Dr. İlhan, yasakların delinmesine ilişkin şahit olduğu bir olayı da anlatarak, “Hele ki yakın zamanda şahit olduğum bir olay vardı; Ankara’nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış birleştirmişler, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor, böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Biz hep ‘hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın’ diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu cuma akşamı başlayan pazartesi sabah sonlanan kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil” diye konuştu. Prof. Dr. İlhan, söz konusu olayda halay çekenlerin birbirine koronavirüs bulaştırdığını da belirtti.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, “Kısıtlama olmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız şimdiden ‘il dışına çıkalım, dışarıya çıkalım’ diye düşünce içindeler. Bunların da bir tatil fırsatı olmadığını tam tersine koronavirüsün yayılmaması için evde kalma, dinlenme, çekirdek aile ile bir arada olma fırsatı olduğunu bilmemiz gerekiyor açıkçası” diye konuştu.

‘YÜZDE 17-18’LİK DÜŞÜŞ VAR’

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmemesine ilişkin, “Hepimiz gözlemliyoruz 6 binlerden 5 binlere doğru hasta sayımız yönelmiş durumda. Kabaca yüzde 17-18’lik bir düşme var son bir haftaya baktığımızda. Bu düşme trendi iyi; ama elbette yeterli değil, kurallara daha çok uymamız gerekiyor. Bu düşmelerin nedeni hafta sonu kısıtlamasından önceki 17 Kasım’da başlayan yasaklamalar ile ilişkili. Ö dönemlerde restoranların kapatılması, paket servise geçilmesi, akşam saatlerinde kısıtlama yapılması ile ilgili bir yaklaşım o zaman söz konusuydu. Bundan kaynaklanan bir düşme söz konusu. Geldiğimiz noktada özellikle bu hafta çarşamba-perşembe günü geçen hafta sonu başlayan hafta sonu 56 saate varan sokağa çıkma kısıtlamasının etkilerini daha çok göreceğiz. Bunlarla beraber rakamların daha aşağıya doğru yöneleceğini düşünüyoruz. Vaka ve hasta sayısı çok daha aşağıya doğru yönelirse bu kısıtlamaların gevşetilmesini tekrar düşünmek gerekiyor. Kısıtlamalarda bir gevşetmenin şu an doğru olamayacağını düşünüyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI