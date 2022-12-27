İKİ BİN YILLIK TARİH CANLANIYOR: ANTİK ROMA TİYATROSU YENİDEN HAYAT BULUYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanında gerçekleştirilen restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Kent tarihinin en önemli noktalarından olan bölgede çalışmalar büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanında başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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ANTİK TİYATRO ÖZGÜN YAPISI KORUNARAK YENİLENİYOR

Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan Antik Roma Tiyatrosu, Koruma Kurulu onayı ile özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak yenileniyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda basamak yerleştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Uzman ekipler tarafından yapılan restorasyon çalışmalar kapsamında Roma Tiyatrosu Cavea (Oturma birimleri) ve Özgün Taşlar üzerinde konservasyon çalışmaları tamamlandı.

ARKEOPARK’TA ÇALIŞMALAR ROMA TİYATROSU İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLMEKTE

Çalışmaları 2021 yılında başlayan Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları da Roma Tiyatrosu restorasyonu ile eş zamanlı olarak sürdürülürken bilimsel kazı çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalar sırasında; Arkeopark Karşılama Merkezi olarak tasarlanan binanın oturum alanında açılan sondaj çukurunda Osmanlı Dönemi’nden kalan deri işleme atölyeleri tespit edilmesi nedeniyle proje revize edildi.

17 bin metrekarelik bir alana yerleşecek olan Arkeopark’ta çalışmalar tamamlandığında kazı alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık hava müzesi, ziyaretçi merkezi yapısı içerisinde çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, Ankara’nın tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler ve tarihi yapıları tanıtıcı sanal gerçeklik (VR) deneyimleri yer alacak.

UZMAN EKİPLER EŞLİĞİNDE ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR

Günyüzüne çıkmaya başlayan tiyatronun restorasyonunda kullanılan teknikler Venedik Tüzüğü’ne uygun olarak yapılırken kullanılan malzemelerin yerleştirilmesi ise büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülüyor.

Restorasyon Projesi kapsamında tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Halil İbrahim Karagöz devam eden çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Arkeopark projesi kapsamında çok sayıda seyir kafelerimiz, karşılama ve güvenlik merkezimiz oluşuyor. Bu bölgemizde sur duvarımızda birçok malzeme kaybı, derz boşalması ve eksiklikler vardı. Can ve mal kaybını engellemek adına burada güçlendirme çalışmalarını yaparken arkeolojik kazılarımıza devam ediyoruz. Burada yapılan restorasyon çalışmaları çağdaş tekniklere uygun şekilde sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kışa hazırlık için arkeolojik alanımızı üzerini kapatıp prekast ayaklarla garvanize saç örtüyle tamamen koruma altına aldık. Çalışmalar kendi alanında uzman ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Roma Tiyatrosu’nda yine çağdaş teknikler içerisinde eskitme çalışmaları yürütülüyor. Cavea örtüsü tamamen bitirildi, Ankaralıların beğenisine sunulmak üzere son rötuşlarını yapıyoruz. Tiyatromuzdaki birçok bezemeli olan nitelikli olan taşların konservasyon çalışmaları yapılmış olup tamamlama çalışmalarının birçoğu bitirildi. Çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.”