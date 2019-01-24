Bursa’da otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi.

Eczacı olan Barış Asa, 3 ay önce protez bacaklarının takılmasıyla yeniden bisiklet sürmenin yanı sıra, çeşitli sporlar branşları ve snowboard yapmaya başladı. Paralimpik Oyunları’na katılmayı da hedefleyen Asa, “Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz” diyor.

2018 seneyi Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değişiklik yapmak için yol kenarında bekleyen barış Asa’ya araba çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevilmiş olduğu bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi. barış Asa, protez bacaklara alışmak için 3 ay devam eden bir adaptasyon sürecinden geçti. Mental ve fizyolojik manada kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan barış Asa, Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi. Yaşadığı faciaya rağmen pes etmeyi katiyen aklından geçirmediğini ifade eden barış Asa’ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı’nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.

Barış Asa, “Eczacıyım. 10 senedir spor yapıyorum. Aynı zamanda profesyonel bisikletçiyim. 2 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye şampiyonasına hazırlanırken evime 5 kilometre kala bisikletimin lastiği patladı ve güvenlik şeridinde durdum. Lastiğimi onarım ederken hız sınırlarına uymayan bir aracın bana çarpması sonucu büyük bir kaza geçirdim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. çok yıkıldım. 3-5 gün kendime gelemedim. 7 Temmuz gecesi kendi kendime, olayla yüzleşerek kendimi mutlu etmem gerektiğini düşündüm. ümitsizliğe tutulmak yerine, spor kariyerimde en üst aşamada nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim” dedi. 3 ay önce protez takıldığını aktaran Asa, “Protez takıldığının ilk gününde spora başladım. Yürüdükçe kendimi daha da iyi hissettim. aktif bisiklet yaşamıma geri döndüm” diye konuştu.

YARIŞLARA KATILACAK

24 Şubat’ta Antalya’da yapılacak 61 kilometre adımlı bisiklet yarışmasına katılacağını söyleyen Asa, aynı ya da benzer durumda olanlar için “Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bu olaydan çekinilecek bir şey yok, her insanın başına bu şekilde bir olay gelebilir. Benim de başıma geldi. Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz. Üzülecek hiçbir şey yok. Sizlere destek vermeye de hazırım” İfadelerini kullandı.