İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada doğal gaz ile elektriğe gelen zamları hırka giyerek ve kürsüye mum koyarak protesto etti. Köksal, “Vatandaş evinde soğuğa yün yelekle dayanmaya çalışıyor. Elektrik faturasını ödeyemediği için de mumlarla aydınlanıyor. Sizin insafınız, adaletiniz kurusun” dedi.