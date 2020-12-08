İki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı, 75 kişiye sosyal mesafe cezası

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)- OSMANİYE’de iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alınırken, 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

EVLERDE SİLAHLAR VE TERÖR ÖRGÜTÜ MALZEMELERİ

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları, 2 Kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, 2 kesici alet ele geçirildi. Öte yandan kavgaya karışan 75 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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