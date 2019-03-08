1-5 Mart tarihleri Antalya’nın Fetih Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl fethin 812. Yılı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kutlamaları büyük bir ciddiyetle yürütüyor.

Bu kutlamalar çerçevesinde 1 Mart 2019 Cuma günü sabah Antalya Belediyesi Kültür Merkezi’nde büyük bir açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış konferansında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun mesajları kısa ve netti. Şehirleşme ve kültürel çalışmalar arasındaki hassas dengeye dikkat çekti ve Nüfus Defterlerinin yayınlanması gerektiğini belirtti.

Öğleden sonra Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yeni ve modern salonlarında kongre oturumlarına geçildi. Artık protokolün dağıldığını ve bilim adamlarının kendi akademik çalışmalarına geçeceğini düşünmekteydik. Birden bir dalgalanma oldu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun kongreyi izlemek için geldiğini söylediler. Tabii ki ev sahibi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve kongre onur konuğu Erhan Afyoncu da beraberinde idi.

Yıllardır akademik toplantılara valilerin katıldığını pek göremiyorduk. Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Sayın vali sadece dinlemekle kalmadı ve tartışmalara bizzat katılarak katkı sağladı. Bu katkı ikinci oturumda da sürdü. Valimizi Pazar günü sabah, 10.000 kişinin katıldığı büyük halk koşusunda sırtında eşofmanları ile görmek de çok güzeldi. Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte uyum içerisinde güzel projelere imza atmış olmalarından dolayı bir akademisyen olarak memnun olduk.

Kongre “Ulusal” olarak ilan edilmişti. Ancak yurt dışından gelen tebliğler zayıf olunca Kongre Düzenleme Kurulu kaliteden ödün vermek yerine “Uluslar arası” etiketinden vaz geçmeyi tercih etmişti. Bize göre bu davranış da güzel bir hareket olmuş.

Kongre iki ayrı salonda gerçekleştirildi ve 60’dan fazla bilim insanı katıldı. İki akademisyen sağlık nedeniyle katılamamışlardı. Diğerleri tam kadro katıldılar ve kongreyi büyük bir ilgi ile izlediler. Turistik bölgelerde yapılan kongrelerde dinleyici bulmak zor olsa da burada dinleyici sıkıntısı çekilmedi. Biz yine klasik “hediye kitap” çekilişimizle dinleyicilerimizi ödüllendirdik.

Kongrede Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof. Dr. Osman Akandere, Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu gibi tecrübeli isimler yanında pek çok akademisyenin bilgi birikimlerini paylaşmaları yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile usta-çırak işbirliğinin güzel bir örneği oldu. Ben 30’a yakın sunum dinledim ve genel olarak başarılı ve özgün çalışmalar idi. Bir tebliğ kitap özeti şeklinde olsa bile konu bakımından kongrenin ruhuna uygun olması dolayısıyla fazla rahatsız edici bulunmadı. Oturum başkanları yönetim görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Yer darlığımız sebebiyle bütün katılımcıları tek tek tanıtamadığımız için meslektaşlarımın hoşgörüsüne sığınıyorum.

Kongre tebliğlerinin kısa sürede kitaplaştırılacak olması sevindirici bir haber. Kongrenin iki salonda yapılması özlenen bir durum olsa da biz bazı edebiyatçıların ve halkbilimcilerin tebliğlerini dinleyemedik. Umarım kongre kitabı kısa sürede basılır ve bu tebliğleri de okuma imkânı buluruz.

II. Antalya Kongresi 1-2 Mart 2019 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Yeni dostluklara ve kardeşliklere vesile oldu. Pazar günü yapılan Aspendos ve Kale gezisi ile Antalya’nın güzel yüzünü bir kez daha görmek güzeldi. Kongrenin isimsiz kahramanları gezi sırasında da görevlerini büyük bir ciddiyetle yaptılar.

Kongreye emek veren düzenleme komitesi üyelerine, destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesine ve Antalya Valiliğine tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz.