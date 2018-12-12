Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Emniyet Mahallesi’nde bulunan Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Okul müdürü ve öğretmenleri ile birlikte Başkan Yaşar’ı ziyaret eden minik Yenimahallelilerin, belediye ve yerel yönetimlerle ilgili merak ettiği sorular yanıt buldu. Okullarında bulunan eksikleri hazırladıkları liste ile birlikte sunan öğrenciler, Başkan Yaşar’a çiçek vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Eğitim de her zaman ailelerin destekçisiyiz”

Yenimahalle Belediyesi’nin yapmış olduğu projeler ve eğitim konusunda yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Yaşar “Okul öncesi eğitimden üniversiteye hazırlık sürecine kadar açılan etüt merkezleri ve ilçenin birçok mahallesinde konumlandırılan kreşler aracılığı ile eğitim konusunda Yenimahallelilere tam destek veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması, özel okullar ve devlet okulları arasında şartlar açısından var olan farklılıkların azaltılması, çocuklarımızın temiz ve huzurlu ortamlarda eğitim alması için her yıl ilçe genelinde eğitim veren bütün devlet okullarının boya, badana, tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sık sık okulları gezerek eksiklikleri yerinde tespit ediyorum. Bu güne kadar 600 e yakın eğitim yuvasının ihtiyaçları dahilinde bakım ve onarım işlemini tamamladık. Bütçemizi çocuklarımızın eğitimi için harcıyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Onlar için harcanan her kuruş geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bizim görevimiz olmamasına rağmen sağlık ve eğitim gibi birçok alanda vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu için projeler üretiyoruz ve hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Bir yerel yönetici olarak Başkan Yaşar’ın eğitime ve okullara verdiği desteğin büyük önem ifade ettiğini söyleyen Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu Müdürü Ömer Faruk Özata “İlçe genelinde okullarda yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu destek için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum“şeklinde konuştu.