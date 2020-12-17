İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz!

Bakacaksın sağına soluna Kimin ihtiyacı var? Kimin yok diye? Kör olma. Onlara yardımcı ol. Etrafın açken senin tok olman doğru değil.



Yardım etmek güzel bir şey.

İnsanın gözlerinin kör olmaması gerek.

Yardıma ihtiyaç olanları görmek için.

Etrafındaki ihtiyaç sahiplerini görmek ve onlara yardım etmek lazım.

Bazılarımız etrafındaki ihtiyaç sahiplerini hiç görmezler

Reklam için milyon dolarlar gönderilir.

Kilometrelerce uzaklara.

Gazete ve televizyonlara açıklarlar.

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Pandemi yüzünden dükkanları kapatılan esnaf ve çalışanları müşkül durumda.

Bunları niye gözünüz görmüyor.

Ya da görmek istemiyor.

Bunu yapanların çoğu da Müslüman geçinen kişiler,

Afrika devletlerine yardım ettiklerini söylüyorlar.

Fakat inanmıyoruz onlara.

Çünkü yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerini görmüyorlar.

Feto ne yapıyordu?

Dünyanın dört bir yerinde okul açıyordu.

Bizim gözümüz açıldı.

Artık uyutamazsınız bizi…